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Zonguldak'ta tartıştığı kadını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta tartıştığı kadını pompalı tüfekle öldüren zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı kadını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı kadını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Ömerli Mahallesi'nde dün, tartıştığı Yeşim Sönmez'i öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan B.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ömerli Mahallesi'nde dün, itfaiye eri B.Ç. (39), tartıştığı Yeşim Sönmez'e (36) pompalı tüfekle ateş açmış, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın yaşamını yitirmişti.

Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince Çaycuma ilçesinde gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Karadeniz Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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