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Zonguldak'ta tartıştığı kadını pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı yakalandı

Zonguldak'ta tartıştığı kadını pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı yakalandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı kadını pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı kadını pompalı tüfekle vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ömerli Mahallesi'nde itfaiye eri olduğu öğrenilen B.Ç. (39) ile Yeşim Sönmez (36) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ç. aracından aldığı pompalı tüfekle Sönmez'e ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sönmez, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince Çaycuma ilçesinde gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Karadeniz Zonguldak İtfaiye Ereğli Güncel Haberler

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