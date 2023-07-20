Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: Kadın Yaralandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı. Şüpheli Yusuf Y. eski kız arkadaşı olduğu belirtilen G.T'nin çalıştığı Bağlık Mahallesi'ndeki iş yerine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışmada Yusuf Y'nin silahla ateş açtığı G.T. yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Şüpheli Yusuf Y. ise polise teslim oldu.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde tartıştığı kişi tarafından silahla yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Şüpheli Yusuf Y. eski kız arkadaşı olduğu belirtilen G.T'nin çalıştığı Bağlık Mahallesi'ndeki iş yerine gitti.

Taraflar arasında çıkan tartışmada Yusuf Y'nin silahla ateş açtığı G.T. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Şüpheli Yusuf Y. ise polise teslim oldu.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Karadeniz Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title