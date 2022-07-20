Zonguldak'ta tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü
AA - Tuncay Tokay - Güncel
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "pat pat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "pat pat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.
İsa Akar'ın (64) kullandığı tarım aracı Aydınyayla köyü Geçmişaltı mevkisinde devrildi.
Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
AA / Tuncay Tokay - Güncel