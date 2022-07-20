Zonguldak'ta tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "pat pat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "pat pat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. İsa Akar'ın (64) kullandığı tarım aracı Aydınyayla köyü Geçmişaltı mevkisinde devrildi. Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi. AA / Tuncay Tokay - Güncel Zonguldak Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Zonguldak'ta tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.