Zonguldak'ta tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü - Haberler

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Zonguldak'ta tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü

AA - Tuncay Tokay - Güncel
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Zonguldak'ta tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi öldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "pat pat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "pat pat" adı verilen tarım aracının devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi.

İsa Akar'ın (64) kullandığı tarım aracı Aydınyayla köyü Geçmişaltı mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

AA / Tuncay Tokay - Güncel

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