Zonguldak'ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1277 sikke ile objeler ele geçirildi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1277 sikke ile objeler ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Çaycuma ilçesinde şüpheliler A.K. ve E.K'ye ait iş yeri, ikametgah ve araçta arama yaptı.

Aramalarda 1271 adet altın olduğu değerlendirilen sikke, 6 gümüş sikke, 1 gümüş renkli heykel, 1 gümüş kolye ucu, 1 gümüş insan başlı aslan biblo, 2 parça halinde değerli maden olabileceği değerlendirilen taş, 1 altın yüzük, 12 tabanca fişeği, yılan kamera ve aparatları, görüntü aktarma ekranı, 5 define arama dedektörü, 3 el dedektörü, 2 hassas terazi, 2 harici harddisk, 2 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda gözaltına alınan zanlı A.K. ifadesinin ardından salıverildi, şüpheli E.K. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.