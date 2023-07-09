Zonguldak'ta suyun bastığı barakada mahsur kalan 7 köpek yavrusu kurtarıldı
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Zonguldak'ın Ereğli-Ormanlı kara yolu Süleymanbeyler mevkisindeki dere taşması sonucu suyun bastığı barakada mahsur kalan 7 köpek yavrusu, jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Jandarma görevlileri ve vatandaşlar, suya girerek köpek yavrularını kurtardı ve annelerinin yanına bıraktı.
Zonguldak'ta suyun bastığı barakada mahsur kalan 7 köpek yavrusu, jandarma ekipleri ve vatandaşlarca kurtarıldı.
Sağanağın dün akşam saatlerinden itibaren etkili olduğu Ereğli-Ormanlı kara yolu Süleymanbeyler mevkisindeki dere taştı.
Güvenlik önlemlerini alan ekipler, yolu ulaşıma kapattı.
Bazı tarım arazilerinin ve iş yerlerinin sular altında kaldığı bölgede, suyun bastığı bir barakadan köpek yavrularının seslerinin geldiği fark edildi.
Jandarma görevlileri ve vatandaşların suya girerek kurtardığı 7 yavru, daha sonra annelerinin yanına bırakıldı.