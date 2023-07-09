Zonguldak'ta suyun bastığı barakada mahsur kalan 7 köpek yavrusu kurtarıldı

Zonguldak'ın Ereğli-Ormanlı kara yolu Süleymanbeyler mevkisindeki dere taşması sonucu suyun bastığı barakada mahsur kalan 7 köpek yavrusu, jandarma ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Jandarma görevlileri ve vatandaşlar, suya girerek köpek yavrularını kurtardı ve annelerinin yanına bıraktı.