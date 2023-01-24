Zonguldak'ta suyu çekilen baraj havzasındaki yapılar ortaya çıktı Güncel Haberler Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, su seviyesinin düştüğü barajdaki terk edilmiş yapılardan bazıları gün yüzüne çıktı. Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, su seviyesinin düştüğü barajdaki terk edilmiş yapılardan bazıları gün yüzüne çıktı. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar ve yağışların başlamaması nedeniyle Ova köyünde yer alan Kızılcapınar Barajı'nda su seviyesi düştü. Ova Köyü Kızlar çayı üzerine inşa edilen 36 milyon metreküp kapasiteli barajda, yaklaşık 10 metrelik çekilmenin ardından su altında kalan bazı evler göründü. Ayrıca çekilmenin yaşandığı kıyı kesimlerinde çöplerin birikti. Devlet Su İşlerince 1991-1994 yıllarında yapılan ve içme suyu temin edilen baraj üzerine kurulu Kızılcapınar Hidroelektrik Santrali ile yılda 6 bin 250 hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor. ??????? Kaynak: AA / Güncel Karadeniz Zonguldak Ereğli Güncel Haberler

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