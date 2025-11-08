Zonguldak'ta Şüpheli Ölüm: Burhanettin Şen Evinde Ölü Bulundu

ZONGULDAK'ta yakınlarının haber alamadığı Burhanettin Şen (75), evinde ölü bulundu. Vücudunda bıçak kesileri olduğu belirtilen Şen'in şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde Yeşil Mahalle Gölbaşı Sokak'taki Aras Apartmanı'nda meydana geldi. Yalnız yaşayan Burhanettin Şen'e ulaşamayan yakınları, kontrol etmek için dairesine gitti. Eve giren Şen'in oğlu, babasını kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken buldu ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Burhanettin Şen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Şen'in vücudunda bıçak kesileri olduğu tespit edildi. İncelemenin ardından Şen'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatılırken, ekipler apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.