Zonguldak'ta şüpheli çanta paniği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta şüpheli çanta paniği

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta şüpheli çanta paniği

ZONGULDAK'ta, caddede çöp kutusunun üzerine bırakılan çanta, paniğe neden oldu.

ZONGULDAK'ta, caddede çöp kutusunun üzerine bırakılan çanta, paniğe neden oldu. Ekiplerin bomba arama köpeği 'Şila' ile yaptığı kontrolde çanta boş çıktı.

Olay, öğle saatlerinde, kentin işlek caddelerinden Gazipaşa'da meydana geldi. Çöp kutusu üzerinde çanta görenler, bomba olabileceğini düşünerek polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek, cadde trafiği durdurdu. Bazı kişiler, güvenlik önemlerini ciddiye almazken, merakla ekipleri izledi. Caddedeki iş yerlerinin sahipleri de kapı ve kepenkleri kapattı. İl Jandarma Komutanlığı bomba arama köpeği 'Şila' da olay yerine getirildi. 'Şila'nın çantayı kontrol etmesinin ardından jandarma, 'Boş' diye bağırdı. Çevredekiler de 'Şila'yı ve eğitmenini alkışladı. Polis, çantayı alırken, cadde ise yeniden ulaşıma açıldı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Jandarma Gazipaşa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title