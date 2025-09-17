Zonguldak'ta Sumud Filosu'na Destek Yürüyüşü Düzenlendi

ZONGULDAK'ta sivil toplum kuruluşları Filistin'e yardım götürmek için yola çıkan Sumud filosuna destek olmak için yürüyüş yaptı. Grup adına açıklama yapan Hamza Girgin, "Sumud Filosu, sadece bir yardım gemisi değil; bir vicdan seferidir. Bu filo, Gazze'ye umut taşımak, dünyaya 'Biz buradayız, unutmadık' demek için yola çıkıyor. Her dalga, her rota, her yük insanlık adına bir duruşun sembolüdür. Sumud Filosu'na destek vermek; bir çocuğun gülümsemesine, bir annenin huzuruna, bir toplumun yeniden nefes almasına destek vermektir" dedi.

Zonguldak'ta bazı STK temsilcileri ve vatandaşlar saat 17.30'da İstasyon Caddesi'nde bir araya gelerek Filistin'e yardım götürmek isteyen Sumud filosuna destek olmak için yürüyüş yaptı. Yürüyüşte, 'İnsanlığın ortak vicdanı global Sumud filosuna selam olsun' pankartı ile 'Ölümden korkmayın çünkü ölüm Gazze'de çocuk işi' yazılı döviz taşıdı. Sloganlar eşliğinde Madenci Anıtı'na ulaşan grup adına Hamza Girgin basın açıklaması yaptı.

'BU FİLO İNSANLIK ONURUNUN BİR MANİFESTOSUDUR'

Filistin'de yaşananların vicdanları sızlattığını ve insanların temel ihtiyaçlara dahi erişemediğini belirten Girgin, " Gazze'de bir çocuğun gözyaşı, bir annenin çaresizliği, bir babanın sessiz direnişi, bunlar sadece haber başlıklarında geçen kelimeler değil; insanlığın vicdanında yankılanan gerçeklerdir. Yıllardır süren abluka, Gazze halkını yalnızlığa, yoksulluğa ve umutsuzluğa mahküm etti. Temel gıda, ilaç, temiz su gibi en basit ihtiyaçlara erişim bile engelleniyor. Bu sessiz çığlıkları duymak, görmezden gelmemek, insan olmanın en temel gereğidir. Bu adaletsizliğe karşı barışçıl bir direnişin sembolü olan Sumud Filosu, Gazze halkına insani yardım ulaştırmak ve ambargonun kaldırılması yönünde küresel farkındalık oluşturmak amacıyla yola çıkmıştır. Bu filo, yalnızca bir yardım girişimi değil; aynı zamanda insanlık onurunun, dayanışmanın ve vicdanın bir manifestosudur. Sumud Filosu, sadece bir yardım gemisi değil; bir vicdan seferidir. Bu filo, Gazze'ye umut taşımak, dünyaya 'Biz buradayız, unutmadık' demek için yola çıkıyor. Her dalga, her rota, her yük insanlık adına bir duruşun sembolüdür. Sumud Filosu'na destek vermek; bir çocuğun gülümsemesine, bir annenin huzuruna, bir toplumun yeniden nefes almasına destek vermektir. Türkiye, mazlumun duasında adı geçen bir ülke olmuştur. Bugün, Gazze'nin duasında yer alma zamanıdır. Bizler, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve sivil toplum temsilcileri olarak, ülkemizin bu haklı ve insani mücadelede öncü bir rol üstlenmesini talep ediyoruz. Türk makamlarının Sumud Filosu'na açık destek vermesi, Filonun güvenliğini sağlamak üzere diplomatik ve lojistik katkı sunması, Gazze'ye yönelik ablukanın kaldırılması için uluslararası platformlarda daha güçlü bir duruş sergilemesi, beklentimizdir" dedi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,