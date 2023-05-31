Zonguldak'ta Sözlü Tartışma Sonrası Saldırı: Saniye Saniye Görüntülendi

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde aralarında daha önce sözlü tartışma geçen bir grup, Sercan Camcı'ya saldırı gerçekleştirdi. O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde iddialara göre aralarında daha önce sözlü tartışma geçen bir grup; gece 21.30 sıralarında Sercan Camcı'ya saldırı gerçekleştirdi. O anlar ise vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay, Devrek ilçesi Eski Mahalle Alparslan Sokak'ta saat 21.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre daha önce aralarında bilinmeyen bir sebeple husumet bulunan bir grup kalabalık; Sercan Camcı'ya saldırdı. O anlar ise amatör kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Aldığı darbelerle yaralanan Sercan Camcı hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili yapılan soruşturmada E.H., Y.E.G. ve M.D., isimli şahıslar ise gözaltına alındı. Diğer yandan kamera araştırmasında olaya karıştığı tespit edilen şahıslar içinde yakalama çalışma başlatıldı.

Sercan Camcı olayından ardından yaptığı açıklamada, "Bu arkadaşlar bizimle alıp veremedikleri ne ise bizleri hakaret ve tehdit ederek kavgaya çağırdılar. Sonrasında biz gidip kavga etmeyelim. Küçük çocuklarsınız dedim. Olayın ardından seçim günü eğlence için katıldığımızda bizim mahalleden çocukları yakalayıp kavga etmeye başlamışlar. Daha sonra bize haber geldi. Bizde araya girerek ayırmaya başladık. Orada mevzu kapanmıştı. Daha sonra kardeşimi görüp saldırı gerçekleştirmek isterken o kaçıyor, bende eve gitmek için yola çıktığımda beni de görüyorlar. Bende kaçmak istedim ama kaçamadım. Adaletin yerini bulmasını istiyoruz. Tek temellimiz bu yönde bizler Zonguldak il emniyet müdürüne bir söz verdik. Onlarda bize verdiler, inşallah gereği yapılacak. Bu çocuklar bizlerden küçük bunların bize pusu kurması aklına gelmez" dedi. - ZONGULDAK