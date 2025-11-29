Haberler

Zonguldak'ta Sokak Ortasında Kavga: Polis Biber Gazı Kullandı

Zonguldak'ta kadın ve erkeklerden oluşan iki grup arasında sokakta gerçekleşen kavgada polis, tarafları ayırmakta zorluk çekince biber gazı kullandı. Kavga anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

ZONGULDAK'ta kadın ve erkeklerden oluşan 2 grup arasında sokak ortasında tekmeli, yumruklu kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, tarafları polis biber gazı kullanarak ayırdı.

Valilik binası önünde, saat 15.30 sıralarında karşılaşan kadın ve erkeklerden oluşan 2 grup arasında kavga çıktı. İki grup, polisin müdahalesi ile ayrıldı. Daha sonra aynı 2 grup bu kez Nizam Caddesi'nde karşılaştı ve tekrar kavga etmeye başladı. Kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye gelen polis ekipleri, tarafları yatıştırmada güçlük çekince biber gazı kullandı. Biber gazından eklenen bir kişi yere yığılırken, arkadaşı limon ve su ile yardım etmeye çalıştı. Kavgaya karışanlar, polis tarafından gözaltına alındı.

