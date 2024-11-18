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Zonguldak'ta Sis Etkili Oluyor

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Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte şehir genelinde ve deniz trafiğinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesi azaldı, yük gemileri limanda beklemek zorunda kaldı.

Zonguldak'ta sis etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ta hava sıcaklıklarının 11 dereceye kadar düşmesiyle birlikte hem şehrin yüksek kesimlerinde hem de deniz trafiğinde sis etkili oldu.

Zonguldak'ta bugün sabah saatlerinden sis ve yağmur etkisini gösterdi. Özellikle şehir merkezi ve yüksek kesimlerde görüş mesafesi azalırken, deniz trafiğinde de sis etkili oldu. Liman dışında bazı yük gemileri sıra beklerken, balıkçı tekneleri sisin içinde ilerlemeye çalıştı. Ereğli ilçesi yönüne giden kara yolunda, sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20-30 metreye kadar düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak'ta yağışın etkisini hafta sonuna kadar aralıklarla sürdüreceğini açıkladı.

Zonguldak'ta Sis Etkili Oluyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR ALTINDAĞ - Güncel
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