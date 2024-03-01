Zonguldak'ta sis etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sisten deniz ulaşımı etkilendi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sisten deniz ulaşımı da etkilendi. Hava sıcaklığının 11 dereceye kadar düştüğü Zonguldak'ta, kara yolunda da sürücüler görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle tedbirli seyahat etti.