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Zonguldak'ta sis etkili oldu

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle deniz ulaşımı ve kara yolunda görüş mesafesi düştü.

Zonguldak'ta sis etkili oldu

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sisten deniz ulaşımı etkilendi.

Karadeniz Ereğli ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle yer yer görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü. Sisten deniz ulaşımı da etkilendi. Hava sıcaklığının 11 dereceye kadar düştüğü Zonguldak'ta, kara yolunda da sürücüler görüş mesafesinin düşmesi sebebiyle tedbirli seyahat etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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