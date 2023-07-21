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Zonguldak'ta silahlı yaralama suçundan hüküm giyen 2 kişi tutuklandı

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Zonguldak'ta silahlı yaralama suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta silahlı yaralama suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta birden fazla kişi tarafından gece vakti silahla yağma suçundan dolayı hakkında 5'er yıl kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kararı bulunan suç ortakları İ.K. (44) ve Ş.D.(27) isimli şahıslar Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekibince yapılan fiziki takip sonucu yakalandı. Şüpheliler, Zonguldak Adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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