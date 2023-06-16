Zonguldak'ta silahlı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin sanığa 18 yıl 9 ay hapis cezası

Zonguldak'ta bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin tutuklu yargılanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık C.Y. haksız tahrik altında kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından cezalandırıldı. Diğer sanık A.A. ise azmettirme suçundan beraat etti.

Zonguldak'ta bir kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin tutuklu yargılanan sanık, 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık C.Y. (64), Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Maktul Serkan Albayoğlu'nun (42) yakınları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, C.Y'nin haksız tahrik altında kasten öldürme ve öldürmeye teşebbüs suçlarından cezalandırılmasını, diğer sanık A.A'nın ise azmettirme suçundan beraatini istedi.

Hiç tanımadığı 2 kişinin saldırısına uğradığını öne süren sanık C.Y, bilinçli olarak kimseye ateş edecek durumda olmadığını, yaşananlardan pişman olduğunu belirterek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, C.Y'nin hem aracının içinde hem de dışında ateş etmesi nedeniyle meşru müdafaa hükümlerini uygulamadı.

Sanığı "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan da 6 yıl 3 ay hapis olmak üzere toplam 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptıran heyet, A.A'nın ise beraatine karar verdi.

Olay

Perşembe beldesi Merkez Mahallesi'nde 24 Haziran 2022'de, C.Y. ile Serkan Albayoğlu ve A.O. (38) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, C.Y'nin silahla ateş etmesi sonucu Albayoğlu yaşamını yitirmiş, A.O. yaralanmıştı. Olay yerinden aracıyla kaçan C.Y. ile yanındaki A.A. (25) gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmış, A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.