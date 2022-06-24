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Zonguldak'ta silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta silahlı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir kişi tedavi altına alındı.

Perşembe beldesi Merkez Mahallesi'nde C.Y. (63) ile Serkan Albayoğlu (42) ve A.O. (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.Y'nin silahla ateş etmesi sonucu Albayoğlu ve A.O. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede Albayoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

A.O, Çaycuma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kendisine ait araçla kaçan C.Y. ile araçta bulunan A.A. (24) ekiplerce gözaltına alındı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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