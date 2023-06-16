Zonguldak'ta silahlı kavga sonucu ölen kişi için verilen ceza ailesi tarafından az bulundu

Zonguldak'ta trafikte yaşanan tartışma sonucu silahlı kavga çıktı. Kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Tutuklu sanık mühendis Cihan Yurtbay, 'Kasten öldürme' ve 'Öldürmeye teşebbüs' suçlarından haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Azmettirme suçundan yargılanan Yurtbay'ın sevgilisi Aygün A. ise beraat etti. Öldürülen kişinin ailesi verilen cezayı az bulduklarını belirtti.

ZONGULDAK'ta, trafikte farklı araçlarla giderlerken tartıştığı sevgilisinin eski erkek arkadaşı Ali O.'yu (38) tabancayla yaralayıp, onun arkadaşı Serkan Albayoğlu'nu (42) öldüren tutuklu sanık mühendis Cihan Yurtbay (64), 'Kasten öldürme' ve 'Öldürmeye teşebbüs' suçlarından haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulanarak 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Azmettirme suçundan yargılanan Yurtbay'ın sevgilisi Aygün A. ise beraat etti. Öldürülen Albayoğlu'nun eşi Halime Albayoğlu, "Bu cezayı kabul etmiyorum, müebbet istiyorum. Hak ettiği cezayı alsın, adalet istiyorum." dedi.

Olay, geçen yıl 24 Haziran'da, Çaycuma ilçesi Perşembe beldesinde meydana geldi. Aygün A., sevgilisi Cihan Yurtbay ile otomobille seyir halindeyken, başka otomobildeki eski sevgilisi Ali O. ve arkadaşı Serkan Albayoğlu'na camdan sarkıp küfür ve hakaret etti. Daha sonra taraflar araçlardan inip kavga etti. Aygün A. koşarak kaçtı, Yurtbay ise yumruk darbeleriyle yaralandı. Cihan Yurtbay, kavga sırasında otomobilinden silahını alıp Serkan Albayoğlu ve Ali O.'ya ateş etti. 2 kurşun isabet eden Albayoğlu öldü, 4 yerinden vurulan Ali O. ise yaralandı. Başından yaralanan Cihan Yurtbay, tedavi için gittiği hastanede gözaltına alınıp, tutuklandı. Yakalanan Aygün A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cihan Yurtbay hakkında, 'kasten öldürme' ve 'yaralama' suçlarından, Aygün A. için ise azmettirici olduğu suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi ve dava açıldı.

Serkan Albayoğlu'nun kuzeni Sait Albayoğlu, Yurtbay'ın Aygün A. ile beldeye öldürme planıyla geldiklerini ileri sürerek, "Küfürleştikten sonra aralarında arbede çıkınca, Cihan, Ali'ye silah çekiyor. 3-4 el ateş ediyor. Benim kuzenim de önlemek için önüne geliyor, ona da öldüresiye ateş ediyor. Kuzenim ölünce oradan kaçıyorlar. Verilen cezayı az buluyorum, çünkü olayda öldürme var. Birini yaralayıp, birini öldürüyor, verilen ceza çok hafif kaldı. Müebbet hapis cezası almasını isterdim, indirim olmadan. İtiraz edeceğiz" ifadelerini kullandı.