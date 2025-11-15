Haberler

Zonguldak'ta Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde düzenlenen silah ve mühimmat kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Çaycuma ilçesinde silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik 7 şüpheliye ait 9 işyeri ve eve operasyon düzenledi. Bir adresin silah imalathanesi olarak kullandığı belirlenirken, yapılan aramalarda 18 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 37 tabanca gövdesi, 54 tabanca şarjörü, 31 bin 931 mermi ve av tüfek fişeği, 1 kilo 920 gram barut, 3 bin 32 silah parçası ve aparatı, 400 gram av tüfeği saçması ele geçirildi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'nda 4 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 3 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? İşte annenin ölmeden önceki ifadesi

Türkiye'nin konuştuğu aile ne yedi? Ölmeden önce tek tek anlatmış
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Su bulunca elektrik çarpmışa dönüyor: Ben yapmıyorum Cenabıallah'ın işi

Bir garip yetenek! Bulunca elektrik çarpmışa dönüyor
Noter çalışanına yüz kızartıcı suçtan kelepçe! Zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil

Noter çalışanının zimmetine geçirdiği para öyle böyle değil
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişme
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
İzmir'de hayvansever bir kadın, evinde çıkan yangında 30 kedisiyle birlikte hayatını kaybetti

Kahreden olay! 30 kedisiyle birlikte can verdi
Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan istediği maaş ortaya çıktı

Galatasaray'dan istediği maaş! Rakam öyle böyle değil
Donald Trump, ABD'yi sarsan iddiayı böyle savuşturdu

Ülkeyi sarsan iddiaya Trump'tan şok yanıt
İnsanlara ne yediriyorlar? Midyeye tövbe ettirecek görüntü

Midyeye tövbe ettirecek görüntü
Yok böyle düğün! Damada, servet giydirdiler

Yok böyle düğün! Damada, servet giydirdiler
Icardi kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar

Kendisini isteyen takımı itiraf etti: Beni birkaç kez aradılar
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.