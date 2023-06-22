Zonguldak'ta silah ticareti yapan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

Zonguldak'ta silah ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 2'si cezaevine gönderildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, organize suç grupları ile bunlara silah sağlayanlara yönelik 31 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kukla Operasyonu' kapsamında yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.