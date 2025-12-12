Haberler

Silah kaçakçılığı operasyonunda 1'i polis 3 şüpheli tutuklandı

Ereğli ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2'si polis memuru 13 şüpheli gözaltına alındı. Üç kişi tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesindeki silah kaçakçılığı operasyonunda 2'si polis 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Şaban M., Ahmet K. ve polis memuru Erkan Ö. tutuklandı.

Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Büro Amirliği (KOM) ekipleri tarafından, teknik ve fiziki takip çalışması yapılan silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2'si polis memuru, 13 şüphelinin ev ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Polis memurları Erkan Ö. ve B.K., tornacı Ahmet K., Şaban M., N.G. ve S.S ile birlikte toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden polis memuru Erkan Ö.'nün silah yapımında ara bağlantıları sağladığı, tornacı Ahmet K.'nin silah bozma ve tamir işlerini yaptığı ve şüphelilerin kaçak silah imalatı ile parça temini yaptıkları öne sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli serbest bırakıldı. Şüphelilerden polis memuru Erkan Ö., Ahmet K. ve Şaban M., sabah saatlerinde sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ, (Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
