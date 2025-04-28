Zonguldak'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Gözaltı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından geçen hafta cuma günü silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, cumartesi günü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan S.K., B.Y., S.Y., H.Ö., R.Y., T.E. ve E.T.'de sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.