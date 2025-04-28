Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden açıklama: Hayati tehlikesi arttı

S. Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden endişelendiren açıklama
Heyelan faciasının yaşandığı akaryakıt istasyonunun müdürü gözaltına alındı

Baba ve 2 kızının hayatını kaybettiği faciayla ilgili yeni gelişme
Topluma 'Deprem' korkusu pompalayan Naci Görür'ün görüntülerine tepki yağıyor

Korku pompalayan Naci Görür'ün görüntülerine tepki yağıyor
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Zonguldak'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Gözaltı

Zonguldak'ta Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 11 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından geçen hafta cuma günü silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Ekipler tarafından şüphelilerin evlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mermi ele geçirilirken, 11 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, cumartesi günü sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki sorguları tamamlanan S.K., B.Y., S.Y., H.Ö., R.Y., T.E. ve E.T.'de sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.