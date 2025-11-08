Zonguldak'ta Silah Kaçakçılarına Operasyon: 3 Tutuklama

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Ereğli ilçe Jandarma komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 16 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 10 kişi serbest bırakılırken, 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Ö.Ç., K.G. ve R.H. tutuklanırken, Y.S., C.C. ve A.İ.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.