Zonguldak'ta deniz taştı, kardan 81 köy yolu kapandı
Zonguldak'ta etkili olan yağış, rüzgar ve dalgalar nedeniyle limandaki beton zemin hasar gördü, su boruları patladı ve sosyal tesisler kapandı.
BETON ZEMİN ZARAR GÖRDÜ, SU BORULARI PATLADI
Zonguldak'ta yağış, rüzgar ve dalgalar nedeniyle sahil şeridinde hasar meydana geldi. Limandaki beton zemin zarar gördü, su boruları patladı, süs ışıklarının elektrik kabloları koptu. Dalgayla birlikte denizdeki çöpler, kıyıya vurdu. Dalgalar limandaki mendireği aşarken, Zonguldak Belediyesi'ne ait 6 sosyal tesis hizmet veremedi.
Haber-Kamera: Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,
