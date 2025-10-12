Zonguldak'ta Şiddetli Yağış Deniz Rengini Değiştirtti

ZONGULDAK'ta etkili olan yağışın ardından deniz, çamur rengine büründü.

Kent merkezinde 3 boyunca sağanak etkili oldu. Yağmur sularıyla birlikte denize karışan toprak ve çamur, suyun rengini değiştirdi. Liman içinde ve sahil şeridi boyunca, merkez ve Kozlu ilçelerinde deniz, çamur rengine döndü.