ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu

ZONGULDAK Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ta yağmur ve rüzgar etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi için bugün sabah saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Gece yarısı sona ermesi beklenen yer yer saatteki hızı 40 ila 60 km'yi bulması beklenen rüzgar kent merkezinde etkili oldu. Soba zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Öte yandan aralıklarla sağanak yağış etkisini sürdürdü.