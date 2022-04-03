Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu - Haberler

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Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu

İhlas Haber Ajansı - Onur Altındağ - Güncel
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Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili olduZONGULDAK Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ta yağmur ve rüzgar etkili oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu

ZONGULDAK Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Zonguldak'ta yağmur ve rüzgar etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz Bölgesi için bugün sabah saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. Gece yarısı sona ermesi beklenen yer yer saatteki hızı 40 ila 60 km'yi bulması beklenen rüzgar kent merkezinde etkili oldu. Soba zehirlenmeleri, ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Öte yandan aralıklarla sağanak yağış etkisini sürdürdü.

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu

Zonguldak'ta şiddetli rüzgar ve yağmur etkili oldu

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Zonguldak, Güncel, Haberler

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