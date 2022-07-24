Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar sahilleri doldurdu - Haberler

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Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar sahilleri doldurdu

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta sıcak havadan bunalanlar sahilleri doldurdu

Zonguldak'ta sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşlar plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Zonguldak'ta sıcak ve nemli havadan bunalan vatandaşlar plajlarda yoğunluk oluşturdu.

Hafta sonunu Kapuz'un yanı sıra Değirmenağzı ve Ilıksu plajlarında geçiren vatandaşlar, sahillerde hem güneşlendi hem de denizin keyfini çıkardı.

Cankurtaran ekipleri de yüzme alanı olarak belirlenen sahil hattı boyunca olası deniz kazaları ve boğulmalara karşı gözetleme kulelerinde tedbir aldı.

Kentte hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı 25 derece, nem ise yüzde 42 ölçüldü.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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