Zonguldak'ta seyir halindeki otomobilin motor kısmı yandı
AA - Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Zonguldak'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Zonguldak'ta seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
Uğur Mumcu Kavşağı'nda seyir halinde giden Soner Ş'nin kullandığı 06 DR 3590 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı.
Hızla aracı durdurup yanındaki 3 çocukla dışarı çıkan sürücü, itfaiyeden yardım istedi.
Ekiplerce aracın diğer taraflarına sıçramadan söndürülen yangında, motor bölümü kullanılamaz hale geldi.
AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel