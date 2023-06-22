Zonguldak'ta servis ve otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, işçileri taşıyan servis ile otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.