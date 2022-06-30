Zonguldak'ta selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu - Haberler

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Zonguldak'ta selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
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Zonguldak'ta selin denize sürüklediği odunlar kıyıya vurdu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sel sularının denize sürüklediği odun parçaları, dalgaların etkisiyle sahili doldurdu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sel sularının denize sürüklediği odun parçaları, dalgaların etkisiyle sahili doldurdu.

İlçede etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle odun parçaları derelerden denize sürüklendi.

Odun parçaları, dalgaların etkisiyle vatandaşların denize girdiği ve mesire alanı olarak kullandığı Ereğli-Alaplı kara yolundaki sahil şeridinin bir bölümünü kapladı.

Odunların yanı sıra evsel atıkların da bulunduğu sahilin temizlenmesi için çalışma yürütülecek.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz da Ereğli'de su baskınlarının yaşandığı Topçalı, Bölücek ve Hamzafakıhlı bölgelerinde incelemelerde bulundu.

Muhtarların ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Tutulmaz'a, Ereğli Kaymakamı Mehmet Yapıcı, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen ile İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı eşlik etti.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığını bildiren Çataklı, 17'si sera olmak üzere 85 dönümlük alanın tahrip olduğunu kaydetti.

Öte yandan, su baskınlarının oluştuğu Yaraşlıyörük köyünde suların çekilmesiyle evlerde temizlik çalışmalarına başlandı. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarına (ERDEMİR) ait araç ve personeller de çalışmalara katkı veriyor.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Zonguldak Ereğli su Güncel Haberler

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