Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Selde Hasar Gören Ahşap Köprü Yeniden İnşa Edilecek

Güncelleme:

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, geçen yıl yaşanan sel felaketi sonucu hasar gören ahşap köprünün onarılacağını duyurdu. Köprünün Türkiye'nin ilk ve tek ahşap köprüsü olarak hizmet vereceği belirtildi.

Zonguldak'ta geçen yıl yaşanan selde ağır hasar gören ahşap köprü, tekrar inşa edilecek.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Devrek-Yedigöller bölgesinde, sel felaketi nedeniyle ağır hasar alan köprünün onarılacağını, köprünün Türkiye'nin ilk ve tek ahşap köprüsü olarak hizmet vereceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, geçen yıl yaşanan sel afetiyle zarar gören köprünün, iş sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturmaya başladığını vurgulayarak, Yedigöller'e yılda ortalama 100 ila 200 bin arasında yerli ve yabancı ziyaretçinin geldiğini ve köprüyü kullandığını hatırlattı.

Bayraktaroğlu, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü'nün "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, köprünün Ahşap Kullanımını Yaygınlaştırma Projesi kapsamında yeniden inşa edileceğini bildirdi.

Köprünün bölgeye gelen vatandaşlara hizmet vereceğini, üretim sahalarına ulaşımı sağlayacağını aktaran Bayraktaroğlu, aynı zamanda ormancılık hizmetlerinde büyük önem taşıyan ana nakliyat yollarına öncelik verileceğini kaydetti.

Bayraktaroğlu, "Ekosisteme ve ekolojik dengeye zarar vermeden maksimum verim alınabilecek, ekonomik kalıcı, aynı zamanda da sürdürülebilir orman yönetimine uygun malzeme ve tekniklerin kullanarak, bir ahşap köprü yapmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında planlama çalışmalarına, Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu'nun yanı sıra İnşaat İkmal Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Ali Uzun ve Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Deniz ile Dirgine İşletme müdürleri, şube müdürleri ve teknik elemanların katıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Zonguldak Türkiye Doğal Afetler Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 50. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? 2024 AYT Edebiyat Konuları Neler? | AYT Edebiyat konu dağılımı! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 9 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı nedir? İSKİ baraj doluluk seviyesi yüzde kaç? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi ne zaman? Elazığ TOKİ konutları kura çekimi saat kaçta, nerede yapılacak? Anne iki çocuğu tarafından öldürüldü! | Olay nasıl oldu? Çocuklar ceza aldı mı? EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR 2024? Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek? Emekli ikramiyesi (turkiye.gov.tr) sorgulama! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti 50. Bölüm fragmanı izle! Gezeravcı, Dünya'ya ne zaman inecek? Karantina da kalacak mı? Arka Sokaklar 663. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam neler olacak? Rıza Baba ve ekip deprem bölgesinde! İNCİ TANELERİ 4. BÖLÜM FRAGMANI! | İnci Taneleri fragmanı yayınlandı mı? Pucca'nın kira olayı nedir? Pucca'dan açıklama geldi! Motorine zam var mı? 9 Şubat Motorine zam gelecek mi, ne kadar olacak? Güncel motorin fiyatları 9 Şubat Cuma! Ronaldo'dan skandal hareket! Taraftarlara ne yaptı? Adana Demirspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demirspor-Kasımpaşa FK hangi kanalda, şifresiz mi? MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NE OLDU? Son bölümde neler yaşandı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title