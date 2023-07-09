Zonguldak'ta Sel Nedeniyle Yol Çöktü, Uçak Seferleri İptal Edildi

Zonguldak'ta yaşanan sel nedeniyle Zonguldak-Ankara karayolunda çökmeler meydana geldi. Güzergahta Zonguldak yönüne ulaşım, Ankara istikametinden çift yönlü olarak sağlanıyor. Yolun geldiği hal, sel sularının şiddetini de gözler önüne serdi. Zonguldak Çaycuma Havalimanı'na inmek isteyen yolcu uçakları, yoğun yağmur yağışı sebebiyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Saat 15.15'te Zonguldak-Düsseldorf seferini yapacak olan uçak da rötar yaptı. Uçuşun yarına ertelendiği bildirildi.