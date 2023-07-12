Zonguldak'ta Sel Felaketinde 3 Vatandaş Hayatını Kaybetti

YERLİKAYA: SELDE 3 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak'ta meydana gelen sel afetinin ardından zarar gören Ereğli ilçesindeki incelemelerin ardından valiliğe gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "7 Temmuz Cuma günü başlayan ve hafta sonu devam eden aşırı yağışlar sonrasında uyarı verilen Bartın, Düzce, Ordu, Zonguldak, Giresun, Kastamonu, Bolu, Samsun, Karabük, Artvin illerimizde toplam 5 bin 986 ihbar alındı. Tüm ihbarlara ekiplerimiz, AFAD koordinasyonunda ivedilikle müdahale edildi. Aşırı yağışlardan değerli arkadaşlar 10 ilimiz, 82 ilçemiz, bin 353 köy ve mahallemiz etkilendi" dedi.

"Sel felaketinden etkilenen illerimizde acil ve temel ihtiyaçların karşılanması adına 50 milyon liralık kaynak oluşturduk. Vatandaşlarımızın normal hayat akışına dönebilmeleri için bu kaynakları kullanacağız. Hali hazırda illerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmekte. Ancak ilk etapta Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nı afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla 4.3 milyon liralık kaynağın aktarılması için talimatı verdik. Düzce'de ilk aşamada 2 milyon liralık kaynağı bu sabah itibariyle aktardık. Bu kaynaklardan hane başına azami 5 bin lira tutarında bir yardım yapılacak. Sonrasında hasar tespiti raporları netleştikten sonra eşyaları zarar gören haneleri ise gerekli desteği de sağlayacağız. Ayrıca önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde ev onarımı desteği yardımı yaparak zarar gören konutların tekrar yaşanabilir hale getirilmesi için çalışacağız. İnşallah sel felaketinden etkilenen tüm yerleşim yerlerinde hayatı normal akışına en kısa sürede döndüreceğiz. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız."

Ali Sencer ARSLAN- Ayhan ACAR/ZONGULDAK,