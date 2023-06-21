Zonguldak'ta sel felaketi: Ev ve iş yerleri çamur altında kaldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde etkili olan sağanak yağışın neden olduğu selde Ilıksu Mahallesi suyla kaplandı. Ev ve iş yerlerinde çamur birikintileri oluştu, tarlalar ve bahçeler çamurla kaplandı. Kozlu Belediyesi ekipleri temizlik çalışmalarına başladı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde dün etkili olan sağanağın neden olduğu selde bazı ev ve iş yerlerinde çamur birikintilerinin oluştuğu, ekili ve dikili bahçelerin çamurla kaplandığı Ilıksu Mahallesi'nde temizlik çalışması başladı.

Kozlu ilçesi Ilıksu Mahallesi'nde dün etkili olan sağanak yağışla birlikte dere taştı. Mahalle, suyla kaplandı. Taşkında bölgedeki yaya köprüsü yıkıldı. Araç köprüsünün korkulukları ise çarpan taş ve ağaç parçaları nedeniyle hasar gördü. Ilıksu plajının betondan yapılan otopark alanının bir bölümü ise çöktü. Plaj, biriken atıklar ve dağılan kumlar nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Tarlalar, evler ile çay bahçelerinde kirlilik oluştu, zarar meydana geldi.

Tarlası balçıkla kaplanan ve evinin bir kısmına çamur sızan Asiye Günay (63) ise "Köprüyü alçak yaptılar. Biraz fazla geldiğinde köprünün altını tıkayıp buraya geliyor su. Burası yüksek olacaktı çünkü burası sel yeri. Benim tarlam gitmiş. Evin de kapısından içine sızmış ama içeri girmemiş şükür ifadelerini kullandı.