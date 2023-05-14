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Zonguldak'ta sandıklar kapatıldı, sayım başladı

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Zonguldak'ta sandıklar kapatıldı, sayım başladı Zonguldak'ta saat 17.00 itibariyle sandıklar kapatıldı.

Zonguldak'ta sandıklar kapatıldı, sayım başladı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta saat 17.00 itibariyle sandıklar kapatıldı.

Zonguldak'ta sabah 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıklar oy kullanımına kapatıldı. Oy verme işlemi durduruldu. Sandık başkanları mühürleri açtı. Görevliler önce zarfları sandıklardan çıkararak saydı. Zarfların kontrol edilmesinin ardından oyların sayımına geçilecek

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Altındağ - Güncel

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