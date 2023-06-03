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Zonguldak'ta Sanayi Sitesinde Patlama: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Sanayi Sitesinde Patlama: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel Haberler

Zonguldak'ta sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi. Kozlu Sanayi Sitesi'nde hurda malzemelerin bulunduğu dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Nevzat K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Zonguldak'ta sanayi sitesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kozlu Sanayi Sitesi'nde hurda malzemelerin bulunduğu dükkanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı incelemede iş yerinde çalışan Nevzat K'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Öte yandan haber alarak olay yerine gelen Nevzat K'nin yakınları, sinir krizi geçirdi. Çıkan arbedede polis ekipleri havaya uyarı ateşi açtı.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

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