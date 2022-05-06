Zonguldak'ta sahte belgelerle yurt dışına çıkmaya çalışan 4 kişi yakalandı - Haberler

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Zonguldak'ta sahte belgelerle yurt dışına çıkmaya çalışan 4 kişi yakalandı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta sahte belgelerle yurt dışına çıkmaya çalışan 4 kişi yakalandı

Zonguldak'taki havalimanında, sahte belgelerle yurt dışına çıkmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'taki havalimanında, sahte belgelerle yurt dışına çıkmaya çalışan 4 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, nisan ayı içerisinde Zonguldak Çaycuma Havalimanı'nda toplam 5 bin 770 yolcu giriş-çıkışının gerçekleştiği belirtildi.

Sahte Alman oturum kartı ve sahte Alman vizesi ile yurt dışına çıkmak isteyen 4 kişinin yakalandığı aktarılan açıklamada, ayrıca sahte vizeli yolculara yardımcı olan 2 kişinin adli işlemler için ilgili birime teslim edildiği ifade edildi.

Açıklamada, yakalama müzekkeresiyle aranan 2 kişinin de yakalandığı kaydedildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

Zonguldak, Alman, Nisan, Güncel, Haberler

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