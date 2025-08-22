Zonguldak'ta Sahte Altın Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Zonguldak'ta düzenlenen "sahte altın" operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

Kozlu ilçesinde iki kuyumcudan gelen ihbarlar üzerine harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Sahte altınları bozdurmak için kuyumculara giden M.B. (22) şüpheli davranışlarının fark edilmesi üzerine kaçtı.

Ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kadın şüphelinin eşkalini ve kaçış güzergahını belirledi.

Kısa süreli kovalamacanın ardından M.B, bir akaryakıt istasyonunda gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde dolandırıcılık planını erkek arkadaşı A.S. (28) ile yaptıklarını söylemesi üzerine ekipler, zanlıyı yakalamak için operasyon düzenledi.

Seyir halinde olduğu araç polis ekiplerince durdurulan şüpheli A.S. gözaltına alındı.

Araçtaki aramada, suçtan elde edildiği değerlendirilen 112 bin 449 lira, 63 sahte 1 gram altın, 7 sahte çeyrek altın, kredi kartları, araç ruhsatları, pasaportlar, sahte kaşeler, 3 cep telefonu, flaş bellek, altın kalıpları ve boş altın keseleri ele geçirildi.

Ayrıca bölgedeki kuyumculara bozdurulduğu tespit edilen 9 sahte altın da delil olarak dosyaya eklendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Öte yandan ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen A.S'ye 40 bin lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.