Zonguldak'ta Sahte Altın Operasyonu: 3 Gözaltı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde piyasaya sahte altın sürmeye çalışan 3 kişi gözaltına alınırken, 1 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.

Olay, ilçe merkezinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şehir dışından gelen 4 kişi, çarşı içindeki kuyumcuları gezerek ellerindeki sahte altınları satmaya ve başka ürünlerle değiştirmeye çalıştı. Müftü Mahallesi Demirciler sokağında kuyumcuları gezen S.B., M.K., M.M. ve henüz ismi öğrenilemeyen şahıstan şüphelenen bir kuyumcu, olayı polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, altının satıldığı kuyumcudan bilgi aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda S.B. ve M.K.'yi İnönü parkında otururken, M.M.' yi ise çarşıda yakalandı. Polis ekipleri, şahısları gözaltına alarak karakola götürdü. Kaçan 1 kişinin ise aranmasına devam ediliyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK