Zonguldak'ta sahile devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
AA - Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Zonguldak'ta sahile devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta sahile devrilen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kilimli yolunda şehir merkezi yönüne giden Mehmet S. idaresindeki 06 FL 295 plakalı otomobil yoldan çıkarak sahile devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.