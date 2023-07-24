Zonguldak'ta Sağlık Çalışanına Saldırı Anı Kamerada

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir kişinin oğlunu hastaneye getirirken tartıştığı sağlık çalışanını darp ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olayın ardından saldırgan polis merkezine götürüldü.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde oğlunu hastaneye getiren bir kişinin tartıştığı sağlık çalışanını darp ettiği anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Müftü Mahallesi'nde özel bir hastanenin acil servisine oğlunu getiren S.A, yapılan bir uygulama ile ilgili hastane çalışanı C.T. ile görüştü.

İkili arasında başlayan tartışmanın ardından sağlık çalışanını hastanenin önüne çağıran S.A, bir süre konuştuğu C.T'yi yumrukla darp etti.

Kavga, hastane önünde bulunanlar tarafından ayrıldı.

Sağlık çalışanının şikayetçi olduğu olayla ilgili S.A. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.