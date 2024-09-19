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Zonguldak'ta Sağanak Yağmur Su Birikintilerine Neden Oldu

Zonguldak'ta Sağanak Yağmur Su Birikintilerine Neden Oldu
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Zonguldak'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, Bahçelievler Mahallesi ve kentin farklı noktalarında su birikintilerinin oluşmasına neden oldu. Sürücüler, su dolu yollarda ilerlemekte zorlandı.

ZONGULDAK'ta sağanak etkili olan sağanak nedeniyle su birikintileri oluşurken sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmurun ardından Bahçelievler Mahallesi ve kentin farklı noktalarındaki sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar, yağmurun altında ıslanırken su birikintilerini geçmekte güçlük çekti. Bazılarının şemsiyeye rağmen ıslandıkları görüldü. Sürücüler ise su dolan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bahçelievler Mahallesi'ndeki bazı yollarda çamur renginde su akıntıları oluştu. Sağanak öğle saatlerinde yerini güneşli havaya bıraktı.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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