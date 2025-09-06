Zonguldak'ta Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde sağanak nedeniyle yağmur kanallarının molozlarla tıkanması sonucu İstanbul yolunda su birikintileri oluştu. Kapanan yolda sürücüler zor anlar yaşadı.

İlçede sabah saatlerinde etkili olan sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sularının taşıdığı molozlarla tıkanan yağmur kanalları nedeniyle Zonguldak- İstanbul yolunun Alaplı Taşbaşı mevkisinde su birikintileri oluştu. Biriken sular trafik akışının durmasına sebep olurken, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ve Karayolları ekipleri, suyun tahliyesi için bölgede çalışma başlatarak trafiği kontrollü şekilde tek şeritten sağladı. İlçe merkezinde de suların sürüklediği moloz taşlarıyla tıkanan kanallar, belediye ekipleri tarafından temizlendi.