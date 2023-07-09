Zonguldak'ta Sağanak Yağış: Metrekareye Düşen Yağış Miktarları Açıklandı

Zonguldak'ta gece başlayan ve etkisini gösteren sağanak yağışla birlikte metrekareye düşen yağış miktarları açıklandı. Devrek ilçesinde ise sokaklar ırmağa döndü, onlarca otomobil sürüklendi.

Zonguldak'ta gece başlayıp etkisini gösteren sağanakla birlikte saat 15.30 itibariyle metrekareye düşen yağış miktarları açıklandı. Açıklamaya göre metrekareye düşen yağış rakamları şu şekilde

'Beycuma 197.4 mm, Çaycuma 173.2 mm, Zonguldak merkez 159 mm, Gökçebey 147.2 mm, Devrek 130 mm, Ereğli 129.8 mm, Kozlu 113.6 mm, Alaplı 89 mm, Kilimli 87 mm'

DEVREK'TE SOKAKLAR IRMAĞA DÖNDÜ

Sağanak sebebiyle Zonguldak'ın Devrek ilçesinde büyük hasar oluştu. Onlarca otomobil ırmağa dönen sokaklarda sürüklendi. Hızlı şekilde akan sular sokaklarda önüne çıkan ne varsa sürükledi. Suyun yüksekliği binaların giriş katı seviyesine ulaştı. Bölgede yağmur devam ediyor.