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ZONGULDAK'TA SAĞANAK SONUCU YOLDA ÇÖKÜNTÜLER OLUŞTU

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Zonguldak'ta sağanak; dereler taştı, heyelan oldu (6)Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Örmeci Köyü mevkisinde dere sularının yükselerek asfaltı zorlamasıyla, yolda çöküntüler oluşurken, ekipler çalışma başlattı.

Zonguldak'ta sağanak; dereler taştı, heyelan oldu (6)

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesi Örmeci Köyü mevkisinde dere sularının yükselerek asfaltı zorlamasıyla, yolda çöküntüler oluşurken, ekipler çalışma başlattı. Bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

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