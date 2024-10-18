Zonguldak'ta Sağanak Sonrası Gökkuşağı Görsel Şölen Yarattı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası ortaya çıkan çifte gökkuşağı, ilçenin birçok noktasında büyüleyici görüntüler oluşturdu. Vatandaşlar, gökkuşağını cep telefonlarıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı.
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde sağanak sonrası ortaya çıkan çifte gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu.
Alaplı ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşin etkisiyle gökyüzünde çifte gökkuşağı oluştu. İlçenin birçok noktasından görülen çifte gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu. İlçedekiler, gökkuşağını cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.