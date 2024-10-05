Zonguldak'ta Sağanak Nedeniyle İstinad Duvarı Çöktü
Ereğli-Alaplı kara yolunda meydana gelen çökme olayı sonrası polis ve Karayolları ekipleri harekete geçti. Yolda tek şerit trafik akışı kontrol altına alındı.
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sağanak sonrası yol kenarındaki istinat duvarının bir bölümü çöktü, o anlar kameraya yansıdı.
Ereğli- Alaplı kara yolu Plajlar mevkisinde gece saatlerinde sağanak sonrası yol kenarında, yeni yapılan istinat duvarının bir bölümü çöktü. O anlar, kameraya yansıdı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle yolun tek şeridi trafiğe kapanırken, tedbir olarak karşı şeride de beton bariyer koyuldu. Alaplı-Ereğli istikametine geçişler kontrollü yapılırken, Karayolları ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı.