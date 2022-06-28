Zonguldak'ta sağanak nedeniyle ırmak taştı, tarım arazileri su altında kaldı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sağanak nedeniyle ırmağın taşması sonucu tarım arazileri zarar gördü. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, sağanak nedeniyle ırmağın taşması sonucu tarım arazileri zarar gördü. Kentte etkisini sürdüren sağanağın ardından Gülüç Irmağı taştı. Bölücek, Topçalı ve Hamzafakılı mahallelerinde, bazı iş yerleri ve tarım arazileri su altında kaldı. Önlem amaçlı Topçalı mevkisindeki fabrikalara, uzun araçların geçişi durduruldu. Hamzafakılı bölgesinde bulunan Çolaklaraltı Köprüsü, hasar görmesi nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Öte yandan, Yaraşlıyörük köyünde Yaraşlı ve Yörük mahallelerini birbirine bağlayan köprü yıkıldı. Mahsur kalan vatandaş kurtarıldı Ereğli Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada ise Bölücek'de aracıyla sel suları arasında mahsur kalan Yücel Ertürk'ün itfaiye ekiplerince kurtarıldığı belirtildi. Süleymanlar Mahallesi'nde istinat duvarının yıkıldığı, otobüs duraklarının zarar gördüğü kaydedilen açıklamada, ilçenin belirli noktalarında da bazı hasarlar oluştuğu, kriz masasının çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel Zonguldak Ereğli su Güncel Haberler

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