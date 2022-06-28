ZONGULDAK - Sağanak nedeniyle Filyos Çayı taştı, ev ve iş yerlerini su bastı - Haberler

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ZONGULDAK - Sağanak nedeniyle Filyos Çayı taştı, ev ve iş yerlerini su bastı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Filyos Çayı taştı, Saltukova beldesinde bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Filyos Çayı taştı, Saltukova beldesinde bazı ev ve iş yerleri su altında kaldı.

Kentte etkisini sürdüren sağanağın ardından Filyos Çayı'nın taşması sonucu Saltukova beldesindeki ev ve iş yerlerini su bastı.

Evlerinde mahsur kalan bazı vatandaşlar, AFAD ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Su birikintileri nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bazı araçlar, vatandaşların yardımıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.

Beldede, vatandaşlar ve belediye ekiplerince temizleme çalışması başlatıldı.

Vatandaşlardan Yaşar Babaloğlu, AA muhabirine, dere tarafından gelen suların eve dolduğunu belirterek, şunları anlattı:

"Seslere uyandım, sular birinci kata gelmiş. Bizi kepçeyle aldılar. Alt katta köpeğim kaldı. Hala köpeğim orada. Birinci katta su içinde. Eşyalarımız, her şeyimiz zarar gördü. Her tarafta zarar var."

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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