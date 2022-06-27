ZONGULDAK - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Haberler

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ZONGULDAK - Sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olanak sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkili olanak sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerleri sular altında kaldı.

İlçeye bağlı Çaydeğirmeni beldesinde sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Yol kenarındaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerini temizlemeye çalıştı.

Karayolları ekipleri de güzergahta önlem aldı. Yolda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekiplerince yolda temizleme çalışması yapıldı.

Öte yandan selde mahsur kalan 2 yavru köpek vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Vatandaşlardan Nazlı Akoğlu, gazetecilere, her şeyin bir anda olduğunu belirterek, "Zararımız çok, hasar tespit yapılacak. Görüldüğü gibi dükkan sular altındı. 3 saattir çabalıyoruz, suyu atmaya çalışıyoruz. Ekipler zamanında geldi, onlar da çabaladı." diye konuştu.

Gökçebey ilçesinde de bazı derelerin taşma ihtimaline karşı ekipler önlem aldı.

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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